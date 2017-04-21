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СМИ: разногласия в процессе по кипрскому урегулированию остаются

Международная панорама
21 апреля, 1:10 UTC+3 НИКОСИЯ /Корр. ТАСС, Илья Иванов
Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции
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НИКОСИЯ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Разногласия между сторонами переговорного процесса по кипрскому урегулированию все еще остаются. Об этом  сообщила газета Phileleftheros, со ссылкой на заявление президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, которое он сделал после возвращения с очередной встречи с лидером турко-кипрской общины острова Мустафой Акынджи.

"Встреча проходила в хорошем тоне, однако разногласия все еще остаются", - прокомментировал журналистам результаты встречи президент Республики Кипр. По словам главы государства, в ближайшие дни представители обеих сторон проведут встречи для подготовки очередного раунда переговоров.

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная "Турецкая республика Северного Кипра" (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками- киприотами. Прямые межобщинные переговоры о воссоединении острова ведутся под эгидой ООН уже в течение нескольких десятилетий.

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