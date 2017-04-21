Сообщение о бомбе в автобусе в Льеже оказалось ложным

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Информация о взрывном устройстве, которое могло находиться в сумке, оставленной в автобусе в бельгийском городе Льеж, не подтвердилась. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Ранее газета La Meuse проинформировала о том, что в Льеже полиция поместила под стражу человека, оставившего в автобусе "две подозрительные сумки". Поводом для задержания стал тот факт, что, когда сошедшему на остановке пассажиру напомнили о забытых сумках, он проигнорировал это предупреждение и не вернулся в автобус. Люди немедленно покинули транспортное средство и вызвали полицию.

Тем временем мужчину, который успел сесть в другой автобус, нашли и задержали. Саперы обнаружили в сумках только одежду, а их владелец объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что страдает проблемами с памятью.