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Иран в ООН обвинил США в попытке стереть палестинский вопрос

Международная панорама
21 апреля, 1:30 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Выступая на дебатах по ближневосточной проблематике в Совбезе организации, постпред страны отверг обвинения, прозвучавшие в адрес Ирана, а также выступил с резкой критикой США и Израиля
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ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. США пытаются "стереть" палестинский вопрос, а не решить его, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру. Выступая на дебатах по ближневосточной проблематике в Совете Безопасности ООН, дипломат отверг обвинения, прозвучавшие в адрес его страны, а также выступил с резкой критикой США и Израиля.

В ходе дебатов американский постпред Никки Хейли предложила членам Совета Безопасности уйти от обсуждения палестино-израильской тематики и сосредоточиться на деятельности Ирана и ливанской группировки "Хезболлах", которых она назвала "главными виновниками" нестабильности на Ближнем Востоке. "Это должно быть приоритетом Совета в регионе", - сказала Хейли.

Комментируя американскую инициативу, Хошру напомнил, что палестинский вопрос и оккупационная деятельность Израиля всегда были центральными вопросами в международных дискуссиях по Ближнему Востоку. "Обвиняя всех, кроме оккупантов, США пытается стереть этот вопрос, а не решить его", - подчеркнул дипломат.

"США и израильский режим пытаются уйти от обсуждения палестинского вопроса, который лежит в основе всех конфликтов на Ближнем Востоке", - отметил иранский постпред. Он обратил внимание на недавний доклад Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии, в котором Израиль обвиняется в установлении режима апартеида по отношению к палестинцам. "Когда он был представлен, они (США и Израиль) добились изъятия доклада и отставки его составителя", - напомнил Хошру.

По его словам, Израиль с 1948 года 14 раз осуществлял акты агрессии против стран региона, а также "грубо нарушил по меньшей мере 86 резолюций Совета Безопасности". "Этот режим пользуется полной безнаказанностью", - заявил дипломат. Он категорически отверг "необоснованные обвинения" в адрес своей страны, назвав их частью "пропагандистской кампании против Ирана и его роли в регионе", которую ведут "Израиль и определенные страны в регионе, в том числе те, кто полностью поддерживал агрессию Саддама Хусейна против Ирана" в 1980-е гг.

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США Иран Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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