CNN: власти США намерены добиваться ареста Ассанжа

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США намерены предъявить в официальном порядке обвинения основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу и добиваться его ареста. Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источника в администрации, минюст США уже подготовил соответствующие документы.

По сведениям его источника в администрации, министерство юстиции США уже частично подготовило соответствующие документы. Ведомство ведет расследование в отношении WikiLeaks, в рамках которого рассматриваются события последних семи лет. Ранее сотрудники минюста считали, что выдвинуть обвинения против Ассанжа может быть трудно, так как рассекреченные WikiLeaks материалы публиковали многие ведущие СМИ.

В электронной версии газеты The Washington Post была опубликована статья на эту тему. В ней отмечается, что власти США "в последние недели составляли черновую версию" документов с обвинениями в адрес людей, работающих на WikiLeaks, в частности Ассанжа. В число этих обвинений могут войти "похищение государственной собственности", а также нарушение статей закона о шпионаже. Как отмечает издание, составление документа еще не завершено, для этого потребуется одобрение руководителей Минюста.