Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вучич победил на выборах президента Сербии с результатом 55,08%

Международная панорама
21 апреля, 1:38 дата обновления: 21 апреля, 1:53 UTC+3
Таковы окончательные данные, которые были утверждены на заседании Республиканской избирательной комиссии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александар Вучич

Александар Вучич

© EPA/DJORDJE SAVIC

БЕЛГРАД, 21 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Действующий премьер-министр Александар Вучич одержал победу на прошедших в Сербии 2 апреля президентских выборах с результатом 55,08%. Таковы окончательные данные, которые были утверждены на заседании Республиканской избирательной комиссии (РИК). Таким образом, Александар Вучич официально стал пятым избранным президентом Сербии.

Читайте также новости по теме:
Президентские выборы в Сербии
© AP Photo/Darko Vojinovic
Манифестации против итогов выборов президента Сербии прошли в Белграде, Нише и Нови-Саде
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
Косачев: перед Сербией может стать вопрос выбора между отношениями с РФ и ЕС

"Согласно окончательным результатам президентских выборов, кандидат правящей коалиции Александар Вучич набрал 55,08% голосов", - говорится в сообщении РИК.

По данным РИК, бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик-пародист Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич (5,66%), лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%), лидер движения "Двери" Бошко Обрадович (2,29%), глава движения "Хватит" Саша Радулович (1,41%), глава муниципалитета Чаетина Милан Стаматович (1,15%), председатель Лиги социал- демократов Воеводины Ненад Чанак (1,12%), кандидат от Демократической партии Сербии Александар Попович (1,04%), кандидат Народного освободительного движения Мирослав Парович (0,32%).

Явка на выборах, по данным РИК, составила около 54,36%. Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома России Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений и в спокойном режиме.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции: он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы в Сербии
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
2
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
3
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
4
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
5
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
6
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
7
Экс-кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин обвинила РФ в претензиях на ресурсы Аляски
Темы дня
Загрузка...
Реклама