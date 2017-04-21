Вучич победил на выборах президента Сербии с результатом 55,08%

БЕЛГРАД, 21 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Действующий премьер-министр Александар Вучич одержал победу на прошедших в Сербии 2 апреля президентских выборах с результатом 55,08%. Таковы окончательные данные, которые были утверждены на заседании Республиканской избирательной комиссии (РИК). Таким образом, Александар Вучич официально стал пятым избранным президентом Сербии.

"Согласно окончательным результатам президентских выборов, кандидат правящей коалиции Александар Вучич набрал 55,08% голосов", - говорится в сообщении РИК.

По данным РИК, бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик-пародист Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич (5,66%), лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%), лидер движения "Двери" Бошко Обрадович (2,29%), глава движения "Хватит" Саша Радулович (1,41%), глава муниципалитета Чаетина Милан Стаматович (1,15%), председатель Лиги социал- демократов Воеводины Ненад Чанак (1,12%), кандидат от Демократической партии Сербии Александар Попович (1,04%), кандидат Народного освободительного движения Мирослав Парович (0,32%).

Явка на выборах, по данным РИК, составила около 54,36%. Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома России Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений и в спокойном режиме.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции: он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.