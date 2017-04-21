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Занимающаяся расследованием по РФ и. о. помощника главы Минюста США уходит с поста в мае

Международная панорама
21 апреля, 1:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Мэри Маккорд не обозначила причин, по которым покидает должность
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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Исполняющая обязанности помощника министра юстиции США по вопросам национальной безопасности Мэри Маккорд, которая занимается в Минюсте расследованием предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года, покинет свой пост в мае. Об этом  ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Марк Раймонди.

"Я могу подтвердить, что Мэри уходит из Минюста в следующем месяце, - отметил он. - В настоящее время я не могу предоставить какой-либо дополнительной информации".

Ранее Общественное радио США (NPR) сообщило, что Маккорд уведомила своих сотрудников об уходе, но не обозначила причин, по которым покидает должность. Она рассказала, что с трудом приняла такое решение, и отметила, что для нее "сейчас самое время осуществить новые карьерные возможности". Как отмечает NPR на протяжении последних трех лет и. о. помощника министра занимала высокие посты в ведомстве.

Маккорд принимает активное участие в расследовании Минюста по выявлению возможных связей президента США Дональда Трампа и России. Она также занималась расследованием обстоятельств предполагаемого участия россиян в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году, в результате которой были взломаны 500 млн учетных записей. Минюст выдвинул обвинения в адрес двух сотрудников ФСБ РФ и "двух хакеров", с которыми те якобы сотрудничали.

Временно контролирует ход расследования утверждений о приписываемом России вмешательстве в президентскую избирательную кампанию в США исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора США Дана Джеймс Бентей. Эти полномочия перешли к нему после того, как министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил об отказе участвовать "в любых текущих или будущих расследованиях, касающихся вопросов, имеющих какое-либо отношение к президентским избирательным кампаниям".

Демократическая партия США и близкие к ней СМИ упорно стараются раздуть скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам американский президент, и Россия решительно отвергают подобные утверждения. Трамп же подчеркивает, что расследовать прежде всего необходимо незаконные утечки информации из американских силовых структур.

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