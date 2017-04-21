Трамп: США проведут проверку выполнения глобального "Акта Магнитского"

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США проведут тщательную проверку выполнения глобального "Акта Магнитского", который позволяет вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушениях прав человека. Об этом президент Дональд Трамп уведомил Конгресс США в письме, распространенном в четверг Белым домом.

"Моя администрация активно выявляет лиц и организации, против которых может применяться Акт, и собирает доказательства, необходимые для его выполнения. В течение ближайших недель и месяцев госучреждения проведут тщательную межведомственную проверку с целью убедиться, что мы выполняем наше обязательство по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека и коррупции, - говорится в документе. - По мере выполнения этого закона Соединенные Штаты продолжат играть лидирующую роль в деле защиты фундаментальных прав человека, разумного и транспарентного управления".

Президент сообщил, что приложил к письму "первоначальный доклад об исполнении" глобального "Акта Магнитского". "Настоящий доклад, подготовленный Госдепартаментом, Министерством финансов и другими соответствующими ведомствами и службами, содержит информацию о поддержке моей администрацией этого важного закона и подтверждает нашу приверженность его надежному и тщательному исполнению", - отмечается в документе. Сам доклад Белый дом пока не опубликовал.

"Акт Магнитского"

14 декабря 2012 года вступил в силу "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Документ является частью закона об отмене поправки Джексона-Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974-2012 годах. Эта поправка к закону о торговле 1974 года увязывала торговые американо-советские отношения с вопросом о свободной эмиграции из СССР.

"Акт Магнитского" предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". В соответствии с этим законом лицам, попадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

В конце прошлого года предшественник Трампа Барак Обама подписал законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "Акта Магнитского" на другие страны. Документ, получивший название "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", является частью закона о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США на 2017 финансовый год.

Согласно документу, президент может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека". Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые "осуществляют незаконную деятельность". Люди, попавшие в список, не смогут получить американскую визу, а любая их собственность на территории США и счета в банках замораживаются.

Действие закона рассчитано на шесть лет, однако введенные за это время ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением президента США.