Экс-кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин обвинила РФ в претензиях на ресурсы Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Россия активно выдвигает претензии на природные ресурсы Аляски. С таким утверждением выступила в эфире канала CNN экс-губернатор этого американского штата Сара Пейлин, являвшаяся в 2008 году кандидатом в вице-президенты США.

Журналист попросил Пейлин прокомментировать имевшие место на этой неделе пролеты стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95 Воздушно-космических сил России у побережья Аляски. "Нам всегда надо проявлять осторожность, если мы узнаем, что Россия делает что-то у побережья Аляски", - отметила экс-губернатор. Она также заострила внимание на том, что расположение штата имеет особое значение со стратегической точки зрения и для обороны США.

"Люди не понимают, что Россия уже в течение многих лет буквально физически помечает участки морского дна, где имеются полезные ископаемые, выдвигая претензии на ресурсы, которые в действительности принадлежат США, - утверждала Пейлин. - Под водой находятся ресурсы Аляски: минералы, нефть, газ. Россия вела себя по-настоящему агрессивно, претендуя на них, устанавливая метки".

"При администрации (бывшего президента США Барака) Обамы в течение многих лет мы никогда не давали отпора. Мы не говорили: "Эй, убирайтесь с нашей территории, это наше", - продолжала Пейлин. - Думаю, теперь внимание привлекается к тому, как близко находится Россия к нам, к Аляске, к нашим ресурсам, и что они (российская сторона) делают, чтобы запугать, дать сигнал Америке, буквально пытаться претендовать на некоторые из наших ресурсов".

"Думаю, теперь люди будут больше задумываться об этом, они потребуют от текущей администрации начать давать отпор и добиваться того, что наше", - заключила экс-губернатор. Пейлин не пояснила, на какие именно ресурсы Аляски претендует, по ее мнению, Россия. Она также не уточнила, кто и где установил метки, о которых она говорила.

Экс-губернатор Аляски выразила уверенность в том, что при новом президенте США Дональде Трампе Вашингтон будет более активно брать на себя лидирующую роль в решении международных проблем, но не станет "вмешиваться в дела других государств" и "осуществлять смену режимов".

О Саре Пейлин

Пейлин занимала пост губернатора Аляски в 2006-2009 гг. В 2008 году сенатор Джон Маккейн, выдвинутый тогда в кандидаты Республиканской партии на пост президента США, выбрал Пейлин кандидатом в вице-президенты. Президентскую гонку тогда выиграл демократ Барак Обама.

Пейлин стала одной из первых известных представителей Республиканской партии, высказавшейся в поддержку Трампа во время президентской гонки 2016 года. Она участвовала в предвыборной кампании республиканца.