Фийон призвал Запад избежать конфликта с Россией в сирийском вопросе

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Западу следует вести диалог с Россией по сирийской проблематике. С таким заявлением в четверг вечером в эфире телеканала France 2 выступил кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.

"Главнейшим вопросом в сирийской проблеме является проведение переговоров с Россией, - сказал он. - Если мы не будем вести переговоры с Россией, то неизбежно в какой-то момент войдем в конфликт, в конфронтацию с ней, потому что интересы Запада и РФ во многом расходятся".

Фийон напомнил в этой связи, что Москва "располагает одним из крупнейших в мире ядерных арсеналов". "Не надо забывать, что многие войны в мире возникали в результате простого стечения обстоятельств, приводивших к конфликту. Представьте себе, что может произойти, если, например, американский боевой самолет собьет российский. Или российские солдаты, или военные западной страны погибнут под бомбовым ударом. Все это - огромный риск", - подчеркнул политик.

По мнению Фийона, Западу следует прийти к компромиссу в отношениях с Москвой. "То есть согласиться на то, чтобы у нее (России) остались определенные интересы в регионе - но этого представители Запада, к сожалению, никогда не хотели допускать, считая, что именно они стоят во главе ведущейся игры, тогда как на деле это абсолютно не так", - считает Фийон.

Говоря о ситуации в Сирии он, в частности, сказал: "В сирийском вопросе существует определенный приоритет". "Так, Башар Асад представляет собой опасность для Сирии, однако он не представляет какой-либо опасности для остального мира, во всяком случае, на данный момент", - полагает кандидат в президенты.