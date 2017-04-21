Пентагон отказался комментировать информацию о повышении активности бомбардировщиков КНР

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил (ПАКОМ) отказалось комментировать информацию о том, что США зафиксировали повышение активности китайских бомбардировщиков. Так официальный представитель ПАКОМ Дэвид Бенхэм прокомментировал корреспонденту ТАСС распространенную агентством Reuters информацию.

"Мы не комментируем вопросы, связанные с разведкой. Если у вас есть вопросы о китайской военной деятельности, пожалуйста, обратитесь в НОАК (Народно-освободительная армия Китая - прим. ТАСС)", - отметил он.

Ранее Reuters сообщило, что США зафиксировали более высокий, чем обычно, уровень активности китайских бомбардировщиков. Это, по мнению источников агентства, может свидетельствовать о повышении боевой готовности авиации НОАК. Reuters предполагает, что такая активность может быть связана с проводимыми учениями или обеспокоенностью ситуацией на Корейском полуострове.

Пхеньян в воскресенье провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.