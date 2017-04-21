Меркель выразила Олланду соболезнования в связи со стрельбой в Париже

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту Франции Франсуа Олланду соболезнования в связи с произошедшим в четверг нападением на полицейских в центре Парижа. Об этом сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Nach Anschlag auf Polizisten in #Paris kondoliert Kanzlerin #Merkel Präs. @fhollande: Mein Mitgefühl gilt den Opfern + ihren Familien. (BPA) — Steffen Seibert (@RegSprecher) 20 апреля 2017 г.

"После нападения на сотрудников полиции в Париже канцлер Меркель соболезнует президенту Олланду, выражает сочувствие жертвам атаки и их семьям", - написал Зайберт. Ранее на странице МИД Германии в Twitter было опубликовано заявление: "Шокированы страшными вестями из Парижа. Наши мысли с жертвами атак. Мы солидарны с Францией".

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел около 21:00 (22:00 мск). В ходе перестрелки на Елисейских полях с неизвестным один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии. Легкие ранения также получила прохожая иностранка. Стрелявший был ликвидирован на месте.

Президент Франции Франсуа Олланд по итогам срочного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию теракта. Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).