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Амон: Франция должна отказаться от экспорта оружия ради сохранения роли мирового арбитра

Международная панорама
21 апреля, 2:47 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Кандидат от социалистов отметил, что интересы производителей вооружения не должны играть решающую роль в определении внешнеполитического курса страны
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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция должна отказаться от продаж оружия ряду зарубежных клиентов, чтобы не ставить под сомнение свой статус мирового арбитра и гаранта соблюдения международного права, что является исторической ролью французской дипломатии. Об этом заявил кандидат в президенты республики от правящей Социалистической партии Бенуа Амон, выступая в эфире телеканала France 2.

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"Мы больше не должны продавать много оружия. Я думаю, что эти программы вооружений не оправдывают перспективы потери нами места арбитра в мире, которое мы должны занимать", - сказал он, отметив, что тень на репутацию Франции могли бросить контракты на поставку оружия Ливану и Саудовской Аравии.

Как подчеркнул Амон, интересы производителей вооружения не должны играть решающую роль в определении внешнеполитического курса страны. "Объективно, если мы ставим сегодня нашу внешнюю политику в зависимость от нескольких сотен миллионов евро, если мы даем оборонной промышленности проводить нашу внешнюю политику, это значит, что французской дипломатии больше нет", - указал политик.

В случае избрания на президентский пост, отметил также кандидат от Соцпартии, он намерен проводить независимый курс во внешней политике. "Моя традиция - это традиция независимой Франции, которая не зависит от США и не зависит от России и подталкивает к принятию решений в рамках международного права", - заявил он.

В связи с этим, добавил Амон, он считает равно неприемлемой поддержку президента Сирии Башара Асада или косвенную поддержку деятельности в Сирии террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "ИГ и Асад - это два полюса, которые вызывают у нас абсолютный ужас. Я не стану на сторону тех, кто прямо или косвенно оправдывает ИГ или защищает Башара Асада. В этом - наша ответственность в глазах мира, это принесло ей уважение в истории, и я также не одобряю односторонние военные удары - я за международную законность", - сказал он.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 23 апреля. Кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон, согласно последним опросам, имеет рейтинг 8% и может рассчитывать по итогам голосования на пятое место.

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