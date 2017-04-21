Канада расширила санкции против Сирии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Канада расширила экономические санкции против Дамаска, внеся в список 16 физических лиц и пять компаний, связанных с правительством Сирии. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Ситуация в Сирии представляет собой опасное нарушение всеобщего мира и безопасности, что привело или может привести к серьезному международному кризису", - говорится в заявлении кабинета министров.

В 2012 году Оттава ввела санкции с целью усилить давление на президента Сирии Башара Асада. В "черный список", предполагающий "замораживание" хранящихся в канадских банках активов, тогда были включены более ста физических лиц и десятки организаций и фирм. Была приостановлена реализация всех двусторонних соглашений о сотрудничестве. В марте 2012 года Канада закрыла свое посольство в Сирии.

Последний раз санкции Оттавы против Дамаска были расширены 13 апреля. Тогда ограничения были введены против 26 персон, связанных с Башаром Асадом. До этого подобные меры не вводились с января 2014 года. Общее число попавших под санкции лиц достигло 234 человек, компаний - 57.