В Одесской области нашли бомбу в автомобиле мэра Измаила

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Неизвестные заминировали автомобиль мэра города Измаила Андрея Абрамченко. Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Одесской области.

"Под днищем автомобиля, на котором сегодня передвигался мэр Измаила, полицейские-взрывотехники обнаружили самодельное радиоуправляемый взрывное устройство. Опасную находку обезвредили, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Взрывное устройство, по данным полиции, было прикреплено магнитом к днищу и было обнаружено случайно во время технического обслуживания автомобиля.

Сам Абрамченко в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил, что у него не было врагов и такая находка для него самого стала неожиданностью. "Найдена она была случайно. Работа пиротехников подтвердила, что это взрывное устройство. Сейчас проводятся следственно-оперативные действия", - рассказал он.

Открыто уголовное дело по статьям "Покушение на совершение преступления" и "Умышленное убийство" УК Украины.