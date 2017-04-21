В Одесской области нашли бомбу в автомобиле мэра Измаила

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КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Неизвестные заминировали автомобиль мэра города Измаила Андрея Абрамченко. Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Одесской области.
"Под днищем автомобиля, на котором сегодня передвигался мэр Измаила, полицейские-взрывотехники обнаружили самодельное радиоуправляемый взрывное устройство. Опасную находку обезвредили, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Взрывное устройство, по данным полиции, было прикреплено магнитом к днищу и было обнаружено случайно во время технического обслуживания автомобиля.
Сам Абрамченко в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил, что у него не было врагов и такая находка для него самого стала неожиданностью. "Найдена она была случайно. Работа пиротехников подтвердила, что это взрывное устройство. Сейчас проводятся следственно-оперативные действия", - рассказал он.
Открыто уголовное дело по статьям "Покушение на совершение преступления" и "Умышленное убийство" УК Украины.