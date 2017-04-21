За три дня до выборов во Франции произошла перестрелка на Елисейских полях

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев, Арина Лебедева, Сергей Щербаков/. Стрельба на Елисейских полях - главной улице Парижа - произошла в четверг, за три дня до первого тура президентских выборов во Франции. В результате инцидента, как уточнил официальный представитель МВД Пьер-Анри Бранде, убит один полицейский, еще двое сотрудников правоохранительных органов пострадали, легкие ранения также получила прохожая иностранка.

Стрельба на Елисейских полях

По уточненным данным, перестрелка произошла в 20:50 по местному времени (21:50 мск). Как передал ТАСС с места событий, полиция практически полностью перекрыла доступ на главную авеню города и близлежащие улицы, которые обычно в этот час полны туристов и местных жителей. В течение нескольких часов проводилась спецоперация, по тревоге были подняты дополнительные силы полиции и жандармов.

"Нападавший подъехал на автомобиле к экипажу патрульной службы, вышел из него и открыл огонь по сотрудникам полиции. После этого он бросил машину и попытался скрыться, но в результате был ликвидирован", - сообщил Бранде.

Основная версия - теракт

Сразу после того, как стало известно о перестрелке на Елисейских полях, президент Франции Франсуа Олланд собрал экстренное совещание с участием премьер-министра Бернара Казнёва и главы МВД Маттиаса Фекля. По его итогам глава республики выступил с официальным заявлением, в котором выразил соболезнования семье погибшего, а также сообщил, что одной из основных версий случившегося, вероятно, является теракт.

"Версии, которые рассматривает следствие, носят террористический характер", - заявил Олланд, добавив, что в пятницу утром в Елисейском дворце он проведет внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны с участием глав всех силовых ведомств.

Позднее версию о теракте в качестве приоритетной обозначил и прокурор Парижа Франсуа Моленс, прибывший на место событий после полуночи. "Расследование было немедленно поручено отделу прокуратуры по делам, связанным с терроризмом. Мы открыли производство по статьям убийство и покушение на убийство лиц, наделенных государственной властью, в связи с террористическим сообществом, а также создание преступного сговора с террористическими целями", - сообщил он в эфире телеканала БФМ-ТВ.

Прокурор также подтвердил, что личность нападавшего, убитого на месте, была подтверждена следователями. "Она была проверена, но я сейчас не приведу подробностей, поскольку продолжаются следственные мероприятия и проводятся обыски, в частности, чтобы убедиться в том, были у него сообщники или нет", - сказал Моленс, добавив, что новые детали о ходе следствия будут озвучены в пятницу днем.

Исламисты берут ответственность

В первые часы после случившегося поступила также информация о том, что ответственность за нападение на французских полицейских уже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство AFP.

Экстремисты назвали и прозвище нападавшего, которым оказался прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики. Эту информацию в Париже пока официально не подтвердили, однако ряд французских СМИ сообщали о том, что следствие уже выяснило, что нападавший ранее был известен французским спецслужбам из-за связей с террористическими кругами.

Угроза на фоне президентских выборов

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел в тот момент, когда по национальному телеканалу France 2 шел последний большой предвыборный эфир с участием всех 11 кандидатов в президенты, которые через три дня примут участие в первом туре выборов главы государства. Голосование намечено на воскресенье, 23 апреля, второй тур должен пройти 7 мая.

Получив известие о случившемся, кандидаты один за другим выразили соболезнования семье погибшего полицейского и выразили солидарность со всеми стражами порядка. Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон также заявил, что "в сложившихся условиях дальнейшее ведение кампании становится неуместным" и объявил об отмене всех предвыборных мероприятий, запланированных на пятницу. Такое же решение приняли в штабе лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

До президентских выборов во Франции остаются считанные дни. Ситуация в сфере безопасности находится под самым пристальным вниманием властей страны. В начале недели французские правоохранительные органы сообщили, что был предотвращен серьезный теракт: в Марселе были задержаны двое подозреваемых исламистов, которые, по доступным данным, готовили нападение на одного из кандидатов президента Франции.

Как сообщило МВД страны, за несколько дней до этого в предвыборные штабы кандидатов были разосланы ориентировки возможных преступников. В связи с этим службы безопасности кандидатов были значительно усилены. На наиболее массовых митингах стали дежурить снайперы.

Голосование в условиях чрезвычайного положения

С 2015 года во Франции действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после терактов 13 ноября 2015 года, когда в Париже и столичном пригороде Сен-Дени от рук террористов погибли в общей сложности 130 человек и около 350 получили ранения. Изначально предполагалось, что он продлится три месяца, однако власти неоднократно продлевали чрезвычайное положение ввиду высокого уровня террористической угрозы.

Последний раз особый режим был продлен в ноябре 2016 года. Как заявил тогда президент Франции Франсуа Олланд, террористическая угроза остается крайне высокой, в связи с чем он высказался за продление особого положения как минимум на период предвыборной кампании нынешнего года. "Я хочу, чтобы чрезвычайное положение было продлено до президентских выборов", - сказал Олланд.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая. Затем в стране пройдут и парламентские выборы, которые будут проводиться также в два тура - 11 и 18 июня. Как ожидается, решение об отмене либо дальнейшем продлении режима ЧП будет принимать уже новое правительство республики, которое будет сформировано по итогам этих выборов. Шансы правящей сейчас Социалистической партии остаться у власти на новый пятилетний срок, согласно текущим опросам, минимальны.