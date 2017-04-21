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США не станут заниматься оценками ущерба в результате применения сверхбомбы

Международная панорама
21 апреля, 3:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что копание в тоннелях в поисках мертвых тел - вероятно не самое лучшее времяпрепровождение для американских войск
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© U.S. Department of Defense via AP

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США не станут оценивать число ликвидированных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в результате применения сверхмощной фугасной авиационной бомбы в восточной части Афганистана. Об этом сообщил  глава минобороны США Джеймс Мэттис журналистам во время официальной поездки в Израиль.

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"Мы не будем заниматься оценками ущерба от бомбардировки применительно к числу уничтоженных противников, - приводит его слова пресс-служба Пентагона. - Мы продолжаем придерживаться того же подхода, который заключается в том, что мы не влезаем в эти дела. Откровенно говоря, копание в тоннелях в поисках мертвых тел - вероятно не самое лучшее времяпрепровождение для наших войск".

Ранее в оборонном ведомстве Афганистана заявили, что применение бомбы позволило уничтожить не менее 94 боевиков. Информация о том, какой ущерб был нанесен экстремистам, все еще уточняется. Взрыв бомбы почувствовали местные жители, которые находились на расстоянии десятков километров от места ее применения.

Пентагон впервые применил в Афганистане сверхмощную управляемую авиационную бомбу GBU-43, именуемую в США "матерью всех бомб". Операцию планировали в течение нескольких месяцев.

Удар был нанесен 13 апреля по тоннелям и пещерам местной ячейки ИГ в уезде Ачин провинции Нангархар. Позже проживающий в России бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что указанный подземный комплекс ранее был создан в Афганистане на средства самих США. Сноуден сослался на статью в The New York Times от 2005 года, в которой говорится, что строительство финансировалось ЦРУ в 1980-е годы. Вашингтон тогда помогал моджахедам, боровшимся с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

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