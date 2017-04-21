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Глава британского Минобороны утверждает, что РФ заинтересована в победе лейбористов

Международная панорама
21 апреля, 3:47 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
По словам Майкла Фэллона, Россия приняла во внимание то, что лидер лейбористов Джереми Корбин не стал поддерживать размещение НАТО в Эстонии, а также постоянно голосовал против более сильной обороны
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ЛОНДОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выступил с утверждением о том, что Москва была бы рада победе оппозиционной Лейбористской партии во главе с ее лидером Джереми Корбином на предстоящих досрочных парламентских выборах в Соединенном Королевстве. Соответствующую точку зрения он изложил в четверг в Таллине на церемонии начала службы в Эстонии международного батальона НАТО. 800 из входящих в него 1,2 тысячи военнослужащих являются британцами.

"Россия будет наблюдать за мягкотелостью лейбористов, - полагает Фэллон, слова которого приводит газета Daily Mail. - Джереми Корбин не стал поддерживать это размещение сил (в Эстонии), он поставил его под вопрос. Он не пояснил, как будет финансировать наши обязательства перед НАТО (по выплатам в бюджет альянса) в 2% (от объема ВВП), и он постоянно голосовал против более сильной обороны, в том числе в июле прошлого года - против модернизации (ядерных ракет) Trident. Россия приняла во внимание эту мягкотелость и будет следить за этим во время избирательной кампании".

По мнению Фэллона, РФ заинтересована в ослаблении оборонной мощи Великобритании. "Любое ослабление наших сил и средств сдерживания или наших обязательств перед НАТО в отношении расходов на оборону в размере 2% или любая слабина в ответных действиях на российскую угрозу будут безусловно приветствоваться в Москве", - утверждал он.

18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы. Причиной такого шага она назвала предстоящие переговоры о выходе королевства из состава Евросоюза, перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным. В среду это предложение было утверждено парламентом. Согласно результатам опросов общественного мнения, правящая Консервативная партия опережает оппозиционных лейбористов более чем на 20 процентных пунктов.

Как ранее сообщали местные СМИ, Россия была якобы заинтересована в том, чтобы на референдуме о членстве Великобритании в ЕС, который состоялся в июне прошлого года, возобладала позиция сторонников "развода" с Брюсселем. В ответ на это российские официальные лица заявляли, что речь идет исключительно о внутренних делах королевства, к которым Москва не имеет никакого отношения.

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