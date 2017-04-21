Миротворцы ООН будут экономить на полетах авиации

ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ввел режим жесткой экономии на полетах авиации, которая задействована в миротворческих миссиях всемирной организации. Как сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, цель новой инициативы - сократить расходы на содержание парка самолетов и вертолетов ООН, которые составляют почти $750 млн в год.

В настоящий момент воздушный флот организации насчитывает 58 самолетов и 157 вертолетов, которые задействованы в 12 миротворческих операциях и шести специальных политических миссиях. Летательные аппараты предоставляют государства, в том числе Россия, которая является одним из основных подрядчиков ООН. "Расходы на содержание авиации в 2015-2016 гг. составляли почти $750 млн в год", - отметил Стефан Дюжаррик.

"Несмотря на то, что средства авиации крайне важны для логистики и обеспечения военного потенциала, с учетом значительных расходов на их эксплуатацию генеральный секретарь поручил главам миссий на регулярной основе анализировать и корректировать состав и способы применения авиации, а также выискивать возможности для снижения затрат", - сказал представитель генсека.

По его словам, пока секретариат проверяет, как расходуются ресурсы, Гутерриш распорядился сократить пассажирские перевозки до минимально возможного уровня, а также "переработать расписание полетов, чтобы сократить число используемых воздушных судов". "Специальные полеты должны осуществляться в исключительном порядке", - процитировал Дюжаррик указ административного главы ООН.

ООН с каждым годом оказывается под все большим давлением со стороны государств-членов, которые покрывают регулярный бюджет организации в размере $5,4 млрд, а также содержат ее миротворческие миссии, которые обходятся почти в $8 млрд в год. Основным донором ООН являются США, однако новая администрация в Вашингтоне твердо намерена изменить эту ситуацию и, по данным журнала Foreign Policy, готовится сократить финансирование организации и ее программ более чем на $1 млрд.

Антониу Гутерриш ранее заявил о готовности обсуждать с американскими властями меры по повышению экономической эффективности ООН. Кроме того, в первые дни на посту генсека он анонсировал реформу миротворческой деятельности и сформировал специальную комиссию, которая к июню подготовит доклад с рекомендациями на этот счет.