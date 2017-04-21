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Bild: в ФРГ задержан выходец из РФ по подозрению в атаке на ФК "Боруссия"

Международная панорама
21 апреля, 7:20 дата обновления: 21 апреля, 7:55 UTC+3
По данным газеты, 28-летний россиянин также подозревается в 20 убийствах
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© EPA/SASCHA STEINBACH

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Полиция ФРГ подозревает 28-летнего выходца из РФ в совершении нападения на футболистов клуба "Боруссия", в результате которого один игрок получил ранение. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники в следственных органах.

По информации издания, подозреваемый уже задержан. Официального подтверждения со стороны правоохранительных органов пока нет. 

Как пишет таблоид, на россиянина, который к тому же подозревается в совершении 20 убийств, внимание обратили сотрудники расположенной неподалеку от места взрывов гостиницы, где проживали и футболисты. Им показалось странным, что во время эвакуации Сергей В. решил не покидать отель, а проследовал в ресторан и заказал себе ужин со стейком. Кроме того, при заселении он отказался от первой предложенной ему комнаты и попросил номер с видом на улицу, откуда он мог бы наблюдать за происходящим. Полиция предполагает, что бомбу он привел в действие дистанционно, находясь в гостиничном номере.

Согласно данным следствия, молодой человек мог руководствоваться жаждой наживы - непосредственно перед терактом через интернет он приобрел ценные бумаги "Боруссии". Как пишет Bild, он собирался посредством теракта спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан до сих пор был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но к инциденту со взрывами скорее всего не причастен.

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