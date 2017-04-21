Венесуэльские власти обвинили оппозицию в нападении на роддом

МЕХИКО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Центр здоровья матери и ребенка в столице Венесуэлы Каракасе в четверг вечером (утро пятницы мск) подвергся нападению. Об этом сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter министр иностранных дел южноамериканского государства Дельси Родригес.

"Заявляю международному сообществу, что нанятые оппозицией вооруженные банды напали на больницу, где находились 54 ребенка, - написала Родригес. - Президент Николас Мадуро дал распоряжение эвакуировать госпиталь, чтобы обезопасить детей и новорожденных". Сведений о пострадавших обнародовано не было.

Denuncio ante la comunidad internacional que bandas armadas contratadas por la oposición atacaron un hospital materno infantil con 54 niños — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 21 April 2017

В Венесуэле с начала апреля идут масштабные акции протеста, организованные оппозицией. Поводом для них послужили последние решения Верховного суда, касающиеся полномочий Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

По данным оппозиционного "Блока демократического единства" (БДЕ), только в четверг в ходе антиправительственных манифестаций пострадали более 220 человек. Количество задержанных с начала месяца составляет порядка тысячи человек, из них несколько сотен до сих пор остаются под стражей.