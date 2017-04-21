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Прокуратура ФРГ подтвердила задержание выходца из РФ в связи с нападением на ФК "Боруссия"

Международная панорама
21 апреля, 8:09 UTC+3
По версии следователей, мотивом преступления является жажда наживы. Ранее правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт
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Автобус ФК "Боруссия" после нападения, 11 апреля

Автобус ФК "Боруссия" после нападения, 11 апреля

© AP Photo/Martin Meissner

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Генеральная прокуратура подтвердила факт задержания 28-летнего выходца из РФ, который подозревается в совершении атаки на игроков ФК "Боруссия". Об этом сообщил офис главного государственного обвинителя.

По версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, является жажда наживы. Полиция установила, что подозреваемый, имеющий гражданство и России, и Германии, перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это €78 тыс. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до €4 млн.

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Как удалось выяснить правоохранительным органам, подозреваемый остановился в той же гостинице, что и игроки команды. Он предусмотрительно забронировал номера на разные даты - 9-13 апреля, а также 16-20 апреля. На тот момент еще не была проведена жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов, и было не ясно, когда именно "Боруссия" будет проводить домашний матч.

Три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, он расположил в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями. Прокуратура также сообщила, что точных данных о типе примененного взрывчатого вещества пока нет. Ранее СМИ сообщали, что оно по характеристикам было схожим с тем, что применяется в германском Бундесвере.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан до сих пор был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но к инциденту со взрывами, скорее всего, не причастен.

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