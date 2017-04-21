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В Японии обнародована инструкция по безопасности на случай ракетного удара

Международная панорама
21 апреля, 8:13 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Жителям Японии рекомендуется в чрезвычайных обстоятельствах прятаться в подвалах или внутри прочных зданий
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ТОКИО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии обнародовало инструкция по безопасности на случай удара баллистическими ракетами. В частности, населению дается совет в чрезвычайных обстоятельствах прятаться в подвалах или внутри прочных зданий. Правила была представлены на состоявшемся в Токио совещании с участием высокопоставленных чиновников аппарата правительства и представителей всех 47 префектур страны.

На встрече, сообщает информационное агентство Kyodo, было разъяснено, что правительство постарается предельно оперативно направить сигналы тревоги в районы предполагаемого попадания ракет. Для этого будут использоваться система предупреждения о стихийных бедствиях J-Alert, радиосвязь, правительственная электронная почта. Население предполагается оповещать через громкоговорители на улицах, с помощью посланий на мобильные телефоны и экстренных объявлений по телевидению и радио.

На совещании было принято решение о проведении регулярных учений гражданской обороны, которые будут финансироваться из правительственного бюджета. Особое внимание предполагается уделить отработке действий на случай, если тревога застает человека вне прочного здания или в движущемся автомобиле. Инструкция, например, советует немедленно останавливать машины, прятаться за естественными укрытиями. До сих пор в стране учения по гражданской обороне не проводились - их заменяет регулярная отработка действий на случай стихийных бедствий.

В Японии существенную тревогу вызывают постоянные испытания баллистических ракет, которые проводит КНДР. В последнее время они все чаще попадают в японскую эксклюзивную экономическую зону. 9 марта северокорейская ракета упала в точке, расположенной всего в 200 км от полуострова Ното (префектура Исикава) на побережье Японского моря.

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