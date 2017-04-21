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Трамп 24 апреля примет в Вашингтоне членов Совбеза ООН

Международная панорама
21 апреля, 8:30 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В состав делегации войдет представитель России - и. о. постпреда РФ при ООН Петр Ильичев
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ООН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Члены Совета Безопасности ООН 24 апреля планируют нанести официальный визит в Вашингтон, в ходе которого проведут встречи в Белом доме и на Капитолийском холме. По информации от дипломатов, делегацию, в состав которой войдет представитель России, примет президент США Дональд Трамп.

"Посмотрим, что он нам скажет", - поделился в четверг с журналистами ожиданиями от предстоящей поездки исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. По его словам, он не везет членам кабинета Трампа или американским конгрессменам какое-то особое послание от России. "Наша позиция известна, так что ничего необычного", - отметил дипломат. Он не стал спекулировать на тему того, изменит ли встреча с членами Совбеза скептическое отношение Трампа к ООН.

Поездка состоится в рамках председательства США в Совете Безопасности. По информации агентства Associated Press (AP), на встречах в Вашингтоне будут обсуждаться сирийская проблематика и ситуация вокруг КНДР, а также реформирование ООН и планы США урезать финансирование всемирной организации. Кроме того, AP сообщило, что члены Совбеза попросили организовать для них брифинг представителя президента США Джейсона Гринблатта, которому поручено добиться возобновления прямых палестино-израильских переговоров, прерванных более двух лет назад.

Представители новой администрации США неоднократно выражали недовольство тем, как устроена работа ООН. В конце декабря Дональд Трамп пригрозил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается всемирной организации, "будет иначе". Эта ремарка стала ответом на принятие Советом Безопасности резолюции против поселенческой деятельности Израиля - ближайшего союзника США.

В марте Белый дом опубликовал проект бюджета страны, который предусматривает сокращение финансирования ООН и ее программ. В настоящее время США покрывают свыше 22% регулярного бюджета всемирной организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, стоимость которых оценивается в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на всемирную организацию и ее программы около $10 млрд.

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Трамп, Дональд Ильичёв, Петр Викторович
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