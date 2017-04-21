СМИ: открывший огонь по полиции в Париже ранее был судим

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Француз, открывший вечером 20 апреля огонь по полицейским на Елисейских полях и убивший одного из них, являлся опасным рецидивистом, ранее осужденным на большой тюремный срок. Об этом сообщили радиостанция France Info и ряд других французских СМИ.

"По неофициальным данным, этот 39-летний француз в 2005 году был осужден на 15 лет тюрьмы за нападение на полицейских с целью их убийства. Родился он в департаменте Валь-де-Марн (восточнее Парижа) и проживал в последнее время в департаменте Сена и Марна (юго-восточнее), - говорится в сообщении France Info.

"Этот человек в 2001 году напал на полицейских и попытался убить их. Он был задержан, но сбежал, отняв при этом у сторожившего его полицейского оружие и выстрелив в него. В дальнейшем он был вновь задержан и осужден в 2005 году на 15 лет тюрьмы по обвинению в попытке преднамеренного убийства. В каком году он вышел по отбыванию части срока, в настоящее время не известно", - сообщил телеканал BFM TV.

France Info сообщает и о том, что в феврале этого года в отношении данного рецидивиста было возбуждено следствие после того, как появились сведения, что он делал заявления о том, что намерен убивать полицейских. Он был задержан, но затем отпущен, так как убедительных данных следствию собрать не удалось.

Любитель стрельбы

Агентство France-Presse (AFP) приводит несколько иную версию преступной деятельности этого француза. Судебный процесс по его делу проводился в 2005 году, так как в 2001 году он, вооруженный револьвером, угнал машину. Ему удалось оторваться от погони полиции, однако в пути он налетел на машину, в которой находились два брата, один из которых был полицейским.

Преступник сбежал с места происшествия, однако затем братья догнали его. У одного из них была на рукаве повязка с надписью "полиция". Тем не менее, угонщик дважды выстрелил в них - оба получили тяжелые ранения в брюшную полость.

В дальнейшем стрелявший был задержан полицией. Находясь под арестом, он завладел оружием полицейского, который выводил его из камеры и несколько раз выстрелил в него. Тот получил тяжелые ранения.

Французские СМИ подчеркивают, что все эти данные - не официальные. Ожидается, что в пятницу или в ближайшие дни прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщит первые официальные данные об этом человеке, убитом в перестрелке с полицией на Елисейских полях.