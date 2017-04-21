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Украинские военные обстреляли пригород Донецка из танка и минометов

Международная панорама
21 апреля, 9:36 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 21, апреля. /ТАСС
По информации источника, в общей сложности с позиций украинских силовиков было выпущено свыше 200 снарядов и мин
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ДОНЕЦК, 21 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики подвергли массированному обстрелу село Спартак в северном пригороде Донецка. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Накануне вечером украинская армия открыла массированный огонь из танка и 82-мм минометов по Спартаку. Обстрел продолжался несколько часов", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в это же время под огонь украинских подразделений попали окраины Ясиноватой, в том числе поселок Крутая Балка. В общей сложности с позиций украинских силовиков было выпущено свыше 200 снарядов и мин.

Кроме того, ночью огнем украинских силовиков были повреждены многоквартирный дом и здание магазина в городе Докучаевск к юго-востоку от Донецка.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали объявление с 1 апреля режима прекращения огня.

12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля.

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