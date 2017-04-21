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В Пхеньяне считают, что США могут использовать против КНДР биологическое и химоружие

Международная панорама
21 апреля, 9:37 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Представитель Комитета КНДР по расследованию преступлений американских военнослужащих заявил, что в этих условиях КНДР намерена завершить противоборство с США, "стерев с лица земли эту империю зла"
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ПХЕНЬЯН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты в противоборстве с Пхеньяном "могут использовать химическое и биологическое оружие". С таким заявлением выступил представитель Комитета КНДР по расследованию преступлений американских военнослужащих.

По его сведениям, в южнокорейский порт Пусан "недавно было доставлено спецоборудование для реализации "плана Юпитер" (Jupiter Plan), представляющего собой сценарий биологической и химической войны". В Пхеньяне, судя по заявлению, полагают, что США "способны без каких-либо колебаний реализовать этот зловещий план для истребления корейской нации в интересах удовлетворения безумных амбиций Вашингтона в отношении достижения господства во всем мире".

Представитель комитета осудил американскую администрацию и ее союзников "за распространение клеветнических сведений относительно того, что именно из КНДР якобы исходит угроза применения таких видов оружия". Тем самым, отмечается в заявлении, США "ищут предлог для оправдания планов биологической и химической войны с КНДР".

Комитет предупредил, что в этих условиях "народная республика не собирается оставаться в роли пассивного наблюдателя и намерена завершить противоборство с США, стерев с лица земли эту империю зла". Пхеньян также призвал всех корейцев "развернуть решительную борьбу, чтобы сорвать нацеленные против КНДР американские военные сценарии".

По утверждению правительства Японии, КНДР обладает обширными запасами химического оружия. Об этом заявил на прошлой неделе генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ предположил, что Пхеньян может располагать возможностью использовать ракеты с боеголовками, начиненными зарином.

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