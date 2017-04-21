СМИ: доступ на Елисейские поля вновь открыт

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Парижская полиция открыла 21 апреля утром доступ публике на Елисейские поля, которые были почти полностью блокированы силами правопорядка после вчерашнего инцидента со стрельбой неизвестного по полицейским. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Люди получили доступ на Елисейские поля, в ближайшее время откроются магазины и кафе, говорится в сообщении радиостанции. Работают обе станции метро, закрытые вчера в целях безопасности.

По данным радиостанции Franceinfo, 20 апреля, "в момент, когда неизвестный открыл огонь по полицейским из автомата Калашникова", на Елисейских полях возникла сильнейшая паника: "люди, крича от ужаса, бросились бежать, многие забегали в большие магазины и скрывались там на верхних этажах". В первое время никто не знал, что именно происходит, пока не стали приходить информационные сообщения на мобильные телефоны, говорится в комментарии радиостанции.

Полицией после того, как ее ответным огнем был убит нападавший, все прохожие были срочно выведены с Елисейских полей. Была перекрыта большая их часть, включая и площадь Шарля де Голля. В дальнейшем движение по площади было возобновлено, так как она является важнейшей дорожной развязкой для всей западной части французской столицы.

До поздней ночи на Елисейских полях работали эксперты, исследовавшие автомобиль, на котором туда прибыл человек, открывший огонь по полиции. Машина также была тщательно осмотрена саперами. Место, где был убит полицейский, было скрыто за оградой из брезента. Там также долгое время работали судмедэксперты.

В настоящее время на Елисейских полях дежурят усиленные наряды полиции и военных.