Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: доступ на Елисейские поля вновь открыт

Международная панорама
21 апреля, 9:42 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Как сообщает радиостанция France Bleu, в ближайшее время откроются магазины и кафе
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Парижская полиция открыла 21 апреля утром доступ публике на Елисейские поля, которые были почти полностью блокированы силами правопорядка после вчерашнего инцидента со стрельбой неизвестного по полицейским. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Смотрите также
Расследование теракта в центре Парижа. Хроника событий

Люди получили доступ на Елисейские поля, в ближайшее время откроются магазины и кафе, говорится в сообщении радиостанции. Работают обе станции метро, закрытые вчера в целях безопасности.

По данным радиостанции Franceinfo, 20 апреля, "в момент, когда неизвестный открыл огонь по полицейским из автомата Калашникова", на Елисейских полях возникла сильнейшая паника: "люди, крича от ужаса, бросились бежать, многие забегали в большие магазины и скрывались там на верхних этажах". В первое время никто не знал, что именно происходит, пока не стали приходить информационные сообщения на мобильные телефоны, говорится в комментарии радиостанции.

Полицией после того, как ее ответным огнем был убит нападавший, все прохожие были срочно выведены с Елисейских полей. Была перекрыта большая их часть, включая и площадь Шарля де Голля. В дальнейшем движение по площади было возобновлено, так как она является важнейшей дорожной развязкой для всей западной части французской столицы.

До поздней ночи на Елисейских полях работали эксперты, исследовавшие автомобиль, на котором туда прибыл человек, открывший огонь по полиции. Машина также была тщательно осмотрена саперами. Место, где был убит полицейский, было скрыто за оградой из брезента. Там также долгое время работали судмедэксперты.

В настоящее время на Елисейских полях дежурят усиленные наряды полиции и военных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты во Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Кудрин назвал систему госуправления РФ "старой скрипучей машиной"
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
В консульстве РФ в Бонне пока не комментируют арест россиянина из-за теракта в Дортмунде
Темы дня
Загрузка...
Реклама