Канцлер Австрии попробовал себя в роли доставщика пиццы в преддверии Дня труда

ВЕНА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн на один день примерил на себя роль доставщика пиццы, чем приятно удивил жителей Вены. Проект был организован Социал-демократической партией Австрии в преддверии Дня труда 1 мая.

Цель такой акции - продемонстрировать поддержку среднего класса со стороны властей, отметили в партии, председателем которой является глава австрийского коалиционного правительства.

Канцлер перевоплотился в роль работника известной пиццерии "Это любовь". "Я хочу делать политику для вас. Мне важно понять, что вас волнует и что вы от меня ожидаете. Нам нужно вести диалог и слушать друг друга, поэтому я решил лично вас посетить и выслушать", - отметил Керн.

Политик во время работы по доставке блюд изумил своим появлением обычных горожан. Он при этом интересовался у хозяев квартир, какие вопросы современной политики их интересуют, и готовы ли они предложить свое решение насущных проблем.

Видеоролик с работой канцлера в качестве доставщика пиццы набрал на официальной странице главы правительства в соцсети Facebook уже более 500 тыс. просмотров.

Сам канцлер в конце дня признался, что лучше понял посыл народа и готов вместе с ним трудиться над планом развития сильной страны. По его словам, властям в этой работе необходим крепкий средний класс, костяк современного общества. Керн также добавил, что работать доставщиком пиццы непросто.

Как отметили в руководстве Социал-демократической партии Австрии, люди, которым Керн доставлял пиццу, - не подставные лица, а постоянные клиенты венской пиццерии.