СМИ: человек, обстрелявший полицейских в Париже, мог быть психически больным

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Француз, обстрелявший вчера вечером полицейских на Елисейских полях, находился ранее под присмотром психиатров. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

"По неофициальным данным, этот 39-летний француз неоднократно находился под присмотром психиатров и возможно страдал от серьезного расстройства психики", - говорится в сообщении телеканала.

Вчера, подъехав на своей машине к автобусу, в котором на Елисейских полях находились несколько полицейских, он открыл по ним огонь из армейского автомата. Один полицейский погиб, двое получили ранения. Затем этот человек побежал по Елисейским полям, стреляя по другим работникам полиции. Ответным огнем он был убит.