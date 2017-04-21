СМИ: парижский стрелок мог быть связан с бельгийской террористической ячейкой

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Человек, открывший огонь по полицейским в четверг в центре Парижа, мог иметь тесные связи с бельгийской террористической ячейкой. Об этом сообщила бельгийская газета Derniere Heure.

Издание отметило, что ответственность за это нападение уже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая объявила минувшей ночью, что нападение совершил человек по кличке "бельгиец Абу Юссеф". Пока преждевременно что-либо утверждать, но этот человек мог иметь тесные связи с экстремистами из Бельгии, отмечает газета.

Официального подтверждения этой информации нет, МВД королевства лишь заявило, что поддерживает контакты с французскими коллегами. Никакой информации французская полиция о личности этого человека пока не распространила, ожидается, что сегодня это сделает прокурор Парижа Франсуа Моленс.

В четверг вечером в ходе перестрелки в центре Парижа погиб один полицейский, двое получили ранения. Стрелок был ликвидирован. Президент Франции Франсуа Олланд по итогам срочного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте.

Ранее федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что один из двух задержанных в Марселе 18 апреля подозреваемых в подготовке теракта к президентским выборам во Франции был еще в 2015 году объявлен Бельгией в розыск в качестве свидетеля в рамках антитеррористического расследования. По информации бельгийских СМИ, тот человек впервые попал в поле зрения полиции в начале 2015 года после захвата квартиры и ликвидации двух членов исламистской террористической группы в бельгийском городе Вервье. Впоследствии выяснилось, что тогда полиция впервые столкнулась с частью бельгийской террористической группировки, остальные члены которой организовали теракты в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года. Большинство ее членов были гражданами Франции, проживавшими в Бельгии, выходцами из арабской мигрантской среды, многие из которых участвовали в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ.