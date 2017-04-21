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Количество обвиняемых в терроризме в Бельгии за 7 лет выросло в 10 раз

Международная панорама
21 апреля, 10:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
В список входят не только граждане Бельгии или люди, постоянно проживающие в этой стране, но и задержанные на бельгийской территории иностранцы
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БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Количество обвиняемых полицией в деятельности, связанной с терроризмом, в Бельгии выросло в 10 раз за 7 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством внутренних дел королевства. В 2010 году в полицейской базе данных были зарегистрированы 1875 лиц, обвиняемых в террористической деятельности, сейчас их число достигло 18,9 тысяч человек.

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"Эти цифры - это только лица, подозреваемые в террористической деятельности", - заявил, представляя эти данные, министр внутренних дел страны Ян Ямбон в Комиссии по внутренним делам бельгийского парламента.

Он, впрочем, уточнил, что в этот список входят не только граждане Бельгии или люди, постоянно проживающие в этой стране, но и задержанные на бельгийской территории иностранцы, которым были предъявлены обвинения в террористической деятельности.

Помимо этих 18,9 тысяч человек министр сообщил, что полицейская база данных насчитывает еще около 2,2 тысячи человек, находящихся на учете в связи с "радикализацией и призывами к насилию". Это преимущественно члены семей, часто жены подозреваемых в терроризме, которые, не принимая непосредственного участия в обсуждении возможных терактов, тем не менее, поддерживают такую деятельность.

Общее количество фигурантов полицейской базы данных Бельгии (включая иностранцев) по всем видам правонарушений составляет 2,22 млн человек, что также является абсолютным рекордом в истории страны, с населением в 11 млн человек.

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