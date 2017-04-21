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Лукашенко: Минск готов стать местом для диалога по выработке новых правил мироустройства

Международная панорама
21 апреля, 10:29 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, апреля. /ТАСС
Президент Белоруссии отметил, что происходящее в мире вновь и вновь демонстрирует важность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога Востока и Запада
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МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова предложить свои услуги и стать местом для выработки новых правил мироустройства. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию страны.

"Происходящие сегодня в мире и на континенте события вновь и вновь демонстрируют важность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога Востока и Запада аналогично Хельсинкскому процессу", - отметил Лукашенко.

"Если в этом будет необходимость, и мир в этом заинтересован, Минск готов в любой момент стать местом для диалога по осмыслению новых правил мироустройства",- сказал президент Белоруссии.
Лукашенко заявил, что в мире ощущается тревога по поводу того, "преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру". Глава республики отметил, что он с настороженностью воспринимает ситуацию в Сирии и вокруг КНДР. "Искренне надеюсь, что разум всех геополитических игроков возобладает", - отметил белорусский президент. 

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