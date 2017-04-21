Подозреваемый в стрельбе в Париже сам явился в полицию Антверпена

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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Человек, возможно причастный к перестрелке на Елисейских полях и о существовании которого бельгийские власти уведомили французскую сторону, сам явился в комиссариат полиции бельгийского города Антверпена. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.
"Человек, запрос на поиск которого был распространен бельгийскими властями, сам явился в полицейский комиссариат города Антверпен", - сказал он.
Ранее французским МВД была передана информация о том, что, по мнению бельгийских полицейских, человек, открывший огонь по полицейским в четверг в центре Парижа, мог иметь тесные связи с бельгийской террористической ячейкой.
Ориентировка на него и ордер на задержание были переданы в МВД Франции.