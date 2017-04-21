Макрон: при президенте Франции следует создать группу по борьбе с ИГ

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон считает, что при высшем руководителе страны следует создать специальную группу по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом он заявил сегодня в интервью радиостанции France Inter.

"Став президентом Франции, я займусь первостепенно важной задачей - обеспечением безопасности французов, как на французской территории, так и вне ее. Для этого будут задействованы все силовые ведомства, большую работу предстоит провести, в частности, разведслужбам. В случае избрания я в первые же недели создам специальную группу при президенте Франции по борьбе против "Исламского государства" - она, работая круглосуточно, будет, в частности, осуществлять координацию действий по этому направлению", - сказал Макрон.

"Усиление разведслужб - это ключевая задача в деле борьбы против терроризма. В своей предвыборной программе я выступаю с предложениями как усилить территориальную разведку Франции, так и лучшим образом координировать действия в разведсфере", - отметил кандидат в президенты.

"Самый серьезный вызов, который будет стоять перед Францией в ближайшие годы - это ведение борьбы против терроризма. Однако совершенно очевидно, что покончить с ним быстро - невозможно", - добавил Макрон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. Согласно опросам, лидерами гонки остаются Макрон, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.