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Макрон: при президенте Франции следует создать группу по борьбе с ИГ

Международная панорама
21 апреля, 11:17 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Кандидат в президенты назвал обеспечение безопасности граждан первостепенно важной задачей
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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон считает, что при высшем руководителе страны следует создать специальную группу по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом он заявил сегодня в интервью радиостанции France Inter.

"Став президентом Франции, я займусь первостепенно важной задачей - обеспечением безопасности французов, как на французской территории, так и вне ее. Для этого будут задействованы все силовые ведомства, большую работу предстоит провести, в частности, разведслужбам. В случае избрания я в первые же недели создам специальную группу при президенте Франции по борьбе против "Исламского государства" - она, работая круглосуточно, будет, в частности, осуществлять координацию действий по этому направлению", - сказал Макрон.

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"Усиление разведслужб - это ключевая задача в деле борьбы против терроризма. В своей предвыборной программе я выступаю с предложениями как усилить территориальную разведку Франции, так и лучшим образом координировать действия в разведсфере", - отметил кандидат в президенты.

"Самый серьезный вызов, который будет стоять перед Францией в ближайшие годы - это ведение борьбы против терроризма. Однако совершенно очевидно, что покончить с ним быстро - невозможно", - добавил Макрон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. Согласно опросам, лидерами гонки остаются Макрон, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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