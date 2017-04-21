МИД КНР ведет плотную работу по подготовке к приему Владимира Путина на пекинском форуме

ПЕКИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Внешнеполитические ведомства России и Китая сейчас ведут плотную работу, связанную с подготовкой к участию президента России Владимира Путина в работе международного экономического форума "Один пояс, один путь". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сейчас основная задача сторон - активная подготовка к участию президента России Владимира Путина в форуме "Один пояс, один путь", - сказал он, отвечая на вопрос о готовящемся визите министра иностранных дел КНР Ван И в Россию, который будет посвящен проработке деталей поездки Владимира Путина в Пекин.

При этом он не смог сообщить сроки визита министра. "Мы обнародуем эту информацию позже", - добавил дипломат.

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в форуме "Один пояс, один путь", который пройдет 14-15 мая в Пекине. Ожидается, что представители высшего руководства 28 государств примут участие в работе форума, посвященного проблемам региональной интеграции и взаимодействия стран Азии.