Марин Ле Пен опасается новых терактов во время выборов

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает возможным, что экстремисты проведут новые теракты в стране в период проведения выборов главы государства. Об этом она заявила в интервью радиостанции Radio France International.

"Да, новые теракты возможны", - сказала она в ответ на вопрос журналистов. "Нам известно, что группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) направила по крайней мере одного террориста во Францию для совершения теракта. Он по-прежнему не пойман, что означает, что террористическая опасность во Франции находится на максимальном уровне", - добавила Ле Пен.

Она подчеркнула, что "всем французам следует сделать из этого вывод, им следует быть осторожными и внести соответствующие коррективы в свою жизнь". В то же время Ле Пен отметила, что "не считает, что эта акция на Елисейских полях была проведена с целью оказать воздействие на результаты президентских выборов во Франции".

Инцидент на Елисейских полях в Париже произошел в четверг около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Преступник подъехал на своей машине к автобусу, в котором находились несколько полицейских, и открыл по ним огонь из автомата армейского образца. Один страж порядка погиб, двое получили ранения. Затем этот человек побежал по Елисейским полям, стреляя по другим работникам полиции, ответным огнем он был убит.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.