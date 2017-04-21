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Эрдоган 3 мая планирует посетить РФ и встретиться с Путиным

Международная панорама
21 апреля, 11:21 UTC+3 /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
В канцелярии президента Турции уточнили, что "пока еще дата предварительная", официально о таком визите там сообщат позднее, когда урегулируются все формальности
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АНКАРА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует 3 мая прибыть в РФ, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии турецкого президента.

"На данный момент планируется такая поездка. Наш президент намерен 3 мая прибыть в Россию, предположительно в Сочи, и провести там переговоры с господином Путиным", - сообщил сотрудник канцелярии.

Он уточнил, что "пока еще дата предварительная, и официально и точно о таком визите канцелярия сообщит позднее, когда урегулируются все формальности".

Пресс-служба Эрдогана сегодня разослала аккредитованным в Турции журналистам служебное письмо, в котором сообщила о необходимости для желающих предварительно зарегистрироваться для освещения планирующегося визита президента в Россию 3 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, указал, что "возможность контактов в ближайшее время (Путина и Эрдогана) обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора".

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