Министр обороны США считает, что Сирия сохранила химическое оружие

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министр обороны США Джеймс Мэттис убежден в том, что Сирия сохранила химическое оружие, несмотря на соглашение о его вывозе с территории страны. С таким заявлением Мэттис выступил в Тель-Авиве после завершения переговоров с главой оборонного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.
"Не может быть сомнений в том, что Сирия сохранила химическое оружие в нарушение существующих соглашений и собственных заявлений о его полном вывозе", - сказал он.
По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск задействовал химоружие.
ВС США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.