Идеолог Brexit Найджел Фараж решил не выставлять свою кандидатуру на досрочных выборах

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, бывший одним из главных идеологов Brexit (выхода Великобритании из ЕС), не будет выставлять кандидатуру на досрочных парламентских выборах в Великобритании 8 июня. Об этом политик сообщил в авторской статье, опубликованной в газете The Telegraph.

"Я принял решение, что не стану баллотироваться на этих выборах, однако буду бороться за Brexit в Европе", - отметил депутат (с 1999 года) Европарламента Фараж. Ранее 53-летний политик семь раз безуспешно выставлял свою кандидатуру на парламентских выборах в Великобритании.

По его признанию, был сильный соблазн на этот раз баллотироваться в округе Клакстон после того, как о снятии там своей кандидатуры объявил бывший британский парламентарий от UKIP Дуглас Карсуэлл. "Это была бы для меня очень легкая победа, и попадание в Палату общин (британского парламента) стало бы оправданием всех усилий по участию в выборах все эти годы", - подчеркнул Фараж.

Однако после раздумий политик, наконец, пришел к выводу о том, что может эффективнее повлиять на выход Великобритании из Евросоюза в качестве депутата Европарламента в Страсбурге.

"Переговоры по поводу Brexit состоятся в Брюсселе, и Европейский парламент не только окажет на них большое влияние, но в конечном итоге получит право вето на любую сделку в конце двухлетнего процесса (переговоров - прим. ТАСС)", - считает бывший глава Партии независимости Соединенного Королевства, которая вела активную агитацию среди британцев в пользу разрыва с ЕС.

Фараж стал первым британским политиком, сумевшим с глазу на глаз встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Как союзник Трампа по предвыборной кампании Фараж получил часовую аудиенцию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась лишь десятым по счету зарубежным лидером, с которым Трамп пообщался после своего избрания.