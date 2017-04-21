Как Рембрандт поможет Абэ наладить диалог с Путиным

Синдзо Абэ, безусловно, яркий политик со своим особенным стилем. Одна из его сильных сторон — умение налаживать личные отношения с самыми непростыми собеседниками. С российским президентом Владимиром Путиным, например, они уже давно перешли на "ты", а русское имя "бурадимиру" (так оно звучит по-японски) простым японцам известно не хуже, чем россиянам — японское имя Синдзо.

Обаяние Абэ на службе большой политики

Залог его успеха отчасти в тщательной подготовке к каждой встрече, счет которым он ведет с удивительной пунктуальностью — то, что предстоящая встреча с Путиным станет уже 17-й, в Японии знает, наверное, любой, кто хоть немного интересуется российско-японскими отношениями. Например, к февральской встрече с Трампом он подготовил целый план развития экономического сотрудничества, что, конечно, не могло не понравиться новому американскому лидеру. Успехи официальной части переговоров Абэ потом закрепил на поле для гольфа с уже почти лучшим другом. Похожий "прием" он использовал и на российском направлении.

Проблема южных Курильских островов — краеугольный камень политического курса Абэ, с обещанием решить ее он шел на выборы в 2012 году, без этой темы не обходится ни одна его программная речь. Однако, как говорит сам премьер, за минувшие 70 лет стороны не продвинулись в ее решении ни на миллиметр. Для себя он, похоже, решил, что положить конец этой проблеме теперь уже можно только проявив политическую волю. А раз для этого, естественно, нужны хорошие отношения с политическим визави, то в ход пошло его обаяние и умение налаживать личные отношения, и, похоже, это дает результат.

План из восьми пунктов задал тон

Самый заметный прорыв последних лет произошел в мае прошлого года в Сочи, куда Абэ приехал с объемистым пакетом предложений, получившим название "план из восьми пунктов". Работа по его подготовке началась задолго до встречи на высшем уровне в кабинетах японского правительства. Активную роль в этом сыграл один из самых близких соратников премьера, которого теперь уже хорошо знают и в России, — министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. После майского визита российско-японский диалог резко активизировался, и делегации стали встречаться на консультациях едва ли не по несколько раз в месяц.

Предложение на первый взгляд звучало более чем внушительно: здесь и традиционная сфера энергетики, и медицина, и даже отдельный пункт, посвященный гуманитарным обменам. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что предложенный формат, скорее, собирает все ранее обсуждавшиеся проекты воедино, что должно задать тон всему процессу развития двусторонних отношений. Некоторые, однако, сетуют на то, что плану по части содержания не хватает новизны.

С другой стороны, по словам Сэко, Абэ теперь ставит экономику на первый план и демонстрирует выгоду сотрудничества и возможность решения политических проблем, ведь противоположный подход — никакой экономики без решения территориального вопроса — за 70 лет не дал результата. При этом нельзя забывать, что немало в Японии и противников такой дружбы с Россией: мол, зачем идти на экономическое сотрудничество в интересах Москвы, если компромиссов по вопросу Южных Курил как не было, так и нет. Поэтому премьеру крайне важно предъявить у себя дома конкретный и значимый успех реформированной политики в отношении России.

И такая возможность теперь появилась. По итогам визита Путина в Японию было достигнуто решение, по-настоящему полезное для обеих сторон. Сейчас Москва и Токио активно обсуждают совместную экономическую деятельность на южных Курильских островах.

Во время предстоящего визита в Россию японский премьер, по всей видимости, будет биться за то, чтобы показать — движение к решению проблемы хоть и медленное, но есть. В качестве одного из вариантов пресса называет потенциально возможное решение о запуске чартерных авиарейсов на российские острова, чтобы облегчить бывшим японским жителям этих территорий посещение могил родственников.

В ход пойдет искусство

Однако важности укрепления отношений доверия, о необходимости которых сам премьер постоянно говорит, это не отменяло. И на этот раз глава японского правительства, похоже, придумал, на какие личные темы поговорить с российским президентом. Беседа, говорят, зайдет про европейскую живопись.

Как предположили японские журналисты, именно с целью поиска таких тем для неформального общения Абэ недавно в выходной день посетил проходящую в токийском музее Мори выставку "Старые мастера" из коллекции Эрмитажа, где он тщательно осматривал экспозицию на протяжении примерно 40 минут. Из 85 представленных там шедевров европейской живописи, привезенных из родного города российского президента, премьер выделил полотно "Аман узнает свою судьбу" работы Рембрандта.

Благодаря таким не заметным на первый взгляд, трогающим за душу отсылкам публика часто на ура принимает выступления японского премьера. Например, после его упоминания совместного советско-японского фильма "Дерсу Узала", снятого Акирой Куросавой, во время выступления на Восточном экономическом форуме зал буквально рукоплескал Абэ. Похожий подход у него и к США, где на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом японский премьер затронул близкую для собеседника тему и рассказал о своем стиле игры в гольф — "за один раз до лунки не добью, но всегда к этому стремлюсь, не "нарезая" мысленно дистанцию до цели".

Поможет ли на этот раз ему Рембрандт, покажет ближайшее время.

Кирилл Агафонов