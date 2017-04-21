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Посол Сирии в РФ: Дамаск никогда не позволит осуществить идеи разделения страны

Международная панорама
21 апреля, 12:18 дата обновления: 21 апреля, 12:43 UTC+3
Рияд Хаддад также подчеркнул, что использование Россией права вето в СБ ООН не позволило расчленить САР
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Дамаск никогда не позволит осуществить идеи создания неподконтрольных ему местных советов в Сирии. Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"С самого начала главной целью навязанной нам террористической войны было разделение нашего государства. Мы никогда не будем готовы согласиться с разделением нашей страны, либо созданием так называемых местных советов для этой же цели", - подчеркнул дипломат.

"Информационная война, которой Сирия подвергается, выиграна западными странами. К сожалению, они смогли за это время ввести в заблуждение не только своих граждан, но практически все мировое сообщество", - сказал он.

"Когда они (западные страны - прим. ТАСС) говорят о том, что Сирия победила терроризм, это делается, чтобы сказать о необходимости создания неподконтрольных Дамаску местных советов - это тоже продолжение информационной войны и идей разделения", - указал дипломат.

При этом по словам Хаддада, "неоднократное использование Россией права вето в СБ ООН не позволило хозяевам "проекта расчленения" расчленить сирийское государство и использовать СБ ООН как трибуну для вмешательства в дела суверенного государства".

Он также напомнил, что все резолюции СБ ООН по Сирии содержат призыв к сохранению единства страны.

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