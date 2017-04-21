Глава МВД Бельгии: парижский стрелок был гражданином Франции

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БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Человек, устроивший стрельбу в Париже, был гражданином Франции. Об этом сообщил глава МВД Бельгии Ян Ямбон в эфире местного телеканала VTR.
"Расследование продолжается. Но мы можем подтвердить, что преступник был гражданином Франции", - сказал он.
Ранее Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что передала Франции досье на возможного подозреваемого в стрельбе на Елисейских полях, однако "указанный в досье человек сегодня утром явился в комиссариат Антверпена" и заявил о своей непричастности к французским терактам.
"Нет никаких подтверждений, что человек, открывший огонь в Париже был бельгийцем", - заявила прокуратура. Ранее о такой возможности написали бельгийские СМИ, а террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) заявила, что прозвище стрелявшего было "бельгиец Абу Юссеф".
Французская полиция пока никакой информации о личности этого человека не распространила, ожидается, что 21 апреля это сделает прокурор Парижа Франсуа Моленс.
В четверг вечером в ходе перестрелки в центре Парижа погиб один полицейский, двое получили ранения. Стрелок был ликвидирован. Президент Франции Франсуа Олланд по итогам срочного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте.