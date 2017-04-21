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Еврокомиссия: ЕС выживет, даже если Марин Ле Пен победит на выборах

Международная панорама
21 апреля, 13:24 дата обновления: 21 апреля, 13:37 UTC+3
Как отметила представитель ЕК Мина Андреева, "ЕС достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептики победят на выборах"
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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз не распадется, даже если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен победит на выборах президента во Франции.

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Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Даже если Марин Ле Пен выиграет, это не будет концом европейского проекта", - процитировала она главу ЕК Жан- Клода Юнкера.

По ее словам, "ЕС достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептики победят на выборах".

В предстоящее воскресенье, 23 апреля, пройдет первый тур выборов президента Франции. Второй тур состоится 7 мая.

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