Еврокомиссия: ЕС выживет, даже если Марин Ле Пен победит на выборах

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз не распадется, даже если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен победит на выборах президента во Франции.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Даже если Марин Ле Пен выиграет, это не будет концом европейского проекта", - процитировала она главу ЕК Жан- Клода Юнкера.

По ее словам, "ЕС достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептики победят на выборах".

В предстоящее воскресенье, 23 апреля, пройдет первый тур выборов президента Франции. Второй тур состоится 7 мая.