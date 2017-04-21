Еврокомиссия: ЕС выживет, даже если Марин Ле Пен победит на выборах

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БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз не распадется, даже если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен победит на выборах президента во Франции.
Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.
"Даже если Марин Ле Пен выиграет, это не будет концом европейского проекта", - процитировала она главу ЕК Жан- Клода Юнкера.
По ее словам, "ЕС достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептики победят на выборах".
В предстоящее воскресенье, 23 апреля, пройдет первый тур выборов президента Франции. Второй тур состоится 7 мая.