Лукашенко считает освещение акций протеста в Белоруссии некоторыми СМИ провокационным

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Некоторые белорусские и зарубежные СМИ, освещавшие недавние акции протеста в стране, нарушили журналистскую этику, так как их материалы носили провокационный характер. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию страны.

"К сожалению, в этом году мы столкнулись с откровенно провокаторской деятельностью представителей наших оппозиционных и ряда зарубежных изданий. В погоне за сенсациями они недостоверно освещали события в Беларуси, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", - сказал Лукашенко.

Он считает это "нарушением журналистской этики". По словам президента, средствам массовой информации "независимо от того, какую точку зрения они представляют, надо быть более ответственными в медийном пространстве". "В борьбе за свою аудиторию нельзя забывать, что только объективная и достоверная информация является главным их инструментом", - заявил президент Белоруссии.