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Посол Сирии в Москве рассказал, что многие сирийские семьи называют сыновей Путиным

Международная панорама
21 апреля, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Рияд Хаддад также отметил, что решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал в стране вторым языком, - это знак благодарности российскому народу
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сообщил, что многие сирийские семьи в благодарность российскому народу называют своих сыновей в честь президента России Владимира Путина.

"Решение (президента Сирии Башара) Асада о том, чтобы русский язык стал в стране вторым языком, - это знак благодарности российскому народу за его поддержку сирийцев. Также в знак этой благодарности многие семьи даже называют своих сыновей Путиным", - рассказал посол в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

Помимо этого, как сообщил Хаддад, Асад отдал на безвозмездной основе землю рядом с Дамаском, чтобы построить там русскую школу.

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