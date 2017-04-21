Посол Сирии в Москве рассказал, что многие сирийские семьи называют сыновей Путиным

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сообщил, что многие сирийские семьи в благодарность российскому народу называют своих сыновей в честь президента России Владимира Путина.

"Решение (президента Сирии Башара) Асада о том, чтобы русский язык стал в стране вторым языком, - это знак благодарности российскому народу за его поддержку сирийцев. Также в знак этой благодарности многие семьи даже называют своих сыновей Путиным", - рассказал посол в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

Помимо этого, как сообщил Хаддад, Асад отдал на безвозмездной основе землю рядом с Дамаском, чтобы построить там русскую школу.