В Германии регионального политика приговорили к тюрьме из-за нацистской татуировки

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Член неонацистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ) приговорен к тюремному заключению на восемь месяцев за публичную демонстрацию татуировки с надписью "Каждому свое" (Jedem das Seine), которая во времена национал-социалистов размещалась в виде лозунгов в концентрационных лагерях. Соответствующий вердикт вынес Высший земельный суд в Бранденбурге-на-Хафеле.

Осужденный - 28-летний политик регионального отделения НДПГ в Бранденбурге Марсель Цех. В 2015 году он посетил общественный бассейн в Ораниенбурге. Один из находившихся в здании бассейна сфотографировал у него на спине татуировку и выложил фото в интернет, после чего ее разместили центральные немецкие газеты. Впоследствии было возбуждено уголовное дело.

Согласно параграфу 86-а Уголовного кодекса Германии "О запрете символики неконституционных организаций", на территории федеративной республики нельзя демонстрировать, в частности, флаги и гербы Третьего рейха, рисунки на эту тематику, а также использовать формы приветствия национал-социалистического режима.

Нарушение этого закона карается сроком заключения до трех лет либо денежным штрафом. Сам Цех в 2016 году заявил о намерении удалить татуировку.

Что такое НДПГ

НДПГ была создана 28 ноября 1964 года, а 7 октября 1990 года объединилась с Национал-демократической партией бывшей ГДР. К настоящему моменту она насчитывает около 5 тыс. членов. Партия до сих пор участвовала в выборах, но никогда не преодолевала пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг.

Раньше национал-демократы имели переменный успех в федеральных землях Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. Сейчас они не представлены ни в одном из земельных парламентов страны, а только на коммунальном уровне. На последних выборах в Бундестаг эта политическая организация довольствовалась 1,3% голосов.

Как и любая другая партия в ФРГ, она финансируется налогоплательщиками. К примеру, в 2016 году правые получили из казны около €1,3 млн.

Сама НДПГ называет себя правоконсервативной партией. Федеральное ведомство по охране конституции считает ее правоэкстремистской. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал эту политическую организацию "антисемитской, антидемократической и антиконституционной".

Члены НДПГ вплоть до высшего руководства на протяжении последнего десятилетия имели проблемы с законом на национальной почве.

Партию пытались запретить дважды - в 2001 и в 2017 году. Обе попытки не увенчались успехом.