Генпрокуратура ФРГ: подозреваемый в теракте в Дортмунде россиянин действовал в одиночку

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Подозреваемый в совершении нападения на автобус с футболистами ФК "Боруссия", в результате которого был ранен один из игроков, действовал в одиночку. Об этом заявила официальный представитель Генеральной прокуратуры ФРГ Фрауке Кёлер.

"По нашим данным, свидетельств о возможных сообщниках нет", - сказала она. По ее словам, 28-летний Сергей В. предстанет перед судом в пятницу вечером, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Гособвинитель настаивает на аресте подозреваемого, имеющего гражданства РФ и Германии, на время следствия.

Прокуратура вменяет ему в вину покушение на убийство 20 пассажиров автобуса, подготовку и осуществление взрыва, а также нанесение тяжких телесных повреждений.

Как стало известно ранее, близ Тюбингена был задержан 28-летний выходец из России, который подозревается в атаке на автобус с игроками дортмундской "Боруссии". Согласно данным следствия, молодой человек мог руководствоваться жаждой наживы, так как непосредственно перед терактом через интернет он приобрел ценные бумаги "Боруссии".

По версии следствия, он собирался посредством теракта спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки.

Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан до сих пор был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но к инциденту со взрывами, скорее всего, не причастен.