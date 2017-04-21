СМИ: стрелявший в полицейских в Париже был сторонником ИГ

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Француз, стрелявший в четверг по полицейским на Елисейских полях, судя по всему является сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

"Согласно данным из источников, близких к следствию, рядом с телом нападавшего на полицейских в Париже найдена записка в надписью в защиту ИГ", - говорится в сообщении агентства.

Инцидент на Елисейских полях в Париже произошел в четверг около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Преступник подъехал на своей машине к автобусу, в котором находились несколько полицейских, и открыл по ним огонь из автомата армейского образца. Один страж порядка погиб, двое получили ранения. Затем этот человек побежал по Елисейским полям, стреляя по другим работникам полиции, ответным огнем он был убит.