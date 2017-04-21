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Трамп не ожидает от СМИ справедливой оценки первых ста дней своего правления

Международная панорама
21 апреля, 14:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, апреля. /ТАСС
Президент США уже не раз жаловался на необъективность оценки его работы на посту главы государства со стороны СМИ
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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не ожидает от американских журналистов справедливой оценки его работы в течение первых 100 дней со дня инаугурации. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Сколько ни было бы сделано в течение этого абсурдного временного срока - 100 первых дней правления, СМИ это осудят", - заявил глава Белого дома.

С самого первого дня его пребывания в Белом доме у Трампа не сложились отношения с прессой. Он не раз жаловался на необъективность оценки его работы на посту главы государства.

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