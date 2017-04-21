Трамп не ожидает от СМИ справедливой оценки первых ста дней своего правления

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не ожидает от американских журналистов справедливой оценки его работы в течение первых 100 дней со дня инаугурации. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Сколько ни было бы сделано в течение этого абсурдного временного срока - 100 первых дней правления, СМИ это осудят", - заявил глава Белого дома.

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017

С самого первого дня его пребывания в Белом доме у Трампа не сложились отношения с прессой. Он не раз жаловался на необъективность оценки его работы на посту главы государства.