Трамп не ожидает от СМИ справедливой оценки первых ста дней своего правления

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ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не ожидает от американских журналистов справедливой оценки его работы в течение первых 100 дней со дня инаугурации. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Сколько ни было бы сделано в течение этого абсурдного временного срока - 100 первых дней правления, СМИ это осудят", - заявил глава Белого дома.
No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017
С самого первого дня его пребывания в Белом доме у Трампа не сложились отношения с прессой. Он не раз жаловался на необъективность оценки его работы на посту главы государства.