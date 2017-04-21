Казнёв подверг критике Фийона и Ле Пен за их высказывания по терроризму

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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Премьер-министр Франции Бернар Казнёв считает, что кандидаты в президенты Франции Франсуа Фийон и Марин Ле Пен в своих "политиканских целях" используют ведущуюся дискуссию о борьбе против терроризма и обеспечении безопасности в стране. Об этом он заявил, выступая в свой резиденции, Матиньонском дворце, передает телеканала CNews.
"Марин Ле Пен совершенно бесстыдно пытается использовать в политиканских целях происходящие трагедии, страх и переживания французов. Она, говоря о якобы отсутствии контроля на границах Франции и призывая власти страны немедленно ввести его, обходит стороной тот факт, что на самом деле 105 млн человек были проконтролированы после введения режима выборочного контроля и при этом четырем тысячам было отказано в доступе на французскую территорию. По данному пункту, как и по многим другим, необходимо восстановить истину", - подчеркнул премьер-министр.
Он сообщил также, что "ежедневно задачи по контролю на французских границах выполняют 2300 полицейских".
Говоря о недавних высказываниях кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, премьер-министр напомнил, что тот заявляет о своем намерении создать, придя к власти, 10 тыс. новых мест в полиции. "Разве можно верить такому кандидату, который на самом деле в бытность премьер-министром сократил в силах внутренней безопасности 13 тыс. мест?" - подчеркнул Казнёв.
"Эти кандидаты явно сделали сегодня выбор в направлении внесения раскола во французское общество", - отметил премьер, призвав "отказаться от политиканского позерства и упрощенческого подхода к проблемам".